In Spagna – Vazquez, l’Inter offre 7 milioni. Ma c’è la concorrenza del Leeds

Jesus Vazquez è uno dei nomi più chiacchierati in ottica Inter nelle ultime settimane. Qualora dovesse andare via Robin Gosens, sempre più vicino a un futuro in Bundesliga a causa del poco spazio che gli ha riservato Simone Inzaghi, che gli preferisce costantemente Federico Dimarco, quello dello spagnolo è infatti uno dei profili più apprezzati in viale della Liberazione. A Valencia, Gattuso lo ha relegato costantemente in panchina in questa prima parte di stagione e non è difficile presumere che il calciatore si stia guardando attorno per trovare più spazio.