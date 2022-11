Brozovic: “Mi sento meglio, all’Inter mi sono allenato bene. Hakimi? Dal suo addio…”

Non sono rimasto in contatto con lui dopo che ha lasciato l'Inter, ci siamo sentiti alcune volte. Sta giocando benissimo a Parigi, sta andando molto bene, è un giocatore molto veloce, ma penso che ci prepareremo bene per lui.

C'è differenza di atteggiamento tra questo raduno e quello di quattro anni fa per il Mondiale in Russia?

Per me non c'è differenza. Il nostro imperativo è superare il girone e poi vedremo. Dobbiamo dare il massimo in ogni partita: il giocatore che gioca, che entra e che sta in tribuna. Se diamo tutto in ogni partita, non ci saranno problemi.