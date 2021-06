TMW – Vecchi vicino alla Feralpi Salò. E un giovane dell’Inter potrebbe raggiungerlo

Dopo l'esperienza sulla panchina del Sudtirol, Stefano Vecchi, ex tecnico della Primavera dell'Inter, è vicino alla Feralpi Salò

Dopo aver terminato l'esperienza sulla panchina del Sudtirol, Stefano Vecchi, ex tecnico della Primavera dell'Inter, è vicino ad accasarsi alla Feralpi Salò. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, secondo cui in riva al Garda potrebbe andare anche il talento nerazzurro Marco Pompetti, centrocampista classe 2001 e nell'ultima stagione in prestito alla Cavese: