Di Marzio: “Inter, Vecino chiede la cessione. Bloccato Agoume. Svolta Nainggolan?”

Redazione1908

Gianluca Di Marzio fa il punto sul mercato dell'Inter. Un mercato che dipende anche dalle uscite in casa nerazzurra.

"Continua l'interesse del Chelsea per Achraf Achimi, possibile che venga inserita come contropartita Marcos Alonso. Un profilo che piace più delle altre possibilità in uscita dal Chelsea (Emerson Palmieri e Christensen).

Ci sono novità anche sul pacchetto di centrocampo per l'Inter. Le condizioni di salute di Eriksen hanno obbligato la dirigenza nerazzurra a cambiare le strategie. Al momento è stato bloccato Agoumé (l'ultimo anno allo Spezia), così come Radja Nainggolan. Il belga è obiettivo del Cagliari, che vorrebbe comprarlo a titolo definitivo, ma manca l'accordo tra il giocatore e i sardi e l'Inter non è disposto a concedere buonuscite.

Motivo per cui al momento Nainggolan rimarrà nerazzurro, visto che - insieme a Stefano Sensi - è l'unico a saper svolgere il ruolo di mezzala e di trequartista. In uscita dovrebbe esserci Matias Vecino, che spinge per la cessione, ma l'Inter non vuole rimanere senza alternative in mezzo".