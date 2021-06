Nainggolan-Cagliari, tra un desiderio Ninja e diktat Inter: Dopo il weekend…

L'aggiornamento sulla trattativa che riguarda il centrocampista belga che punta a rimanere in Sardegna

Inter e Cagliari continuano a lavorare per trovare l'accordo per il trasferimento definitivo di Radja Nainggolan in Sardegna. Ci sono diversi elementi da tenere in considerazione in una trattativa che potrebbe subire una forte accelerazione settimana prossima, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport.

Si legge nel focus: "Il belga ha un solo desiderio: restare al Cagliari. Il centrocampista ha un accordo con i sardi, i nerazzurri non hanno pretese di natura economica ma non vogliono cedere sulla buonuscita: il giocatore guadagna 4,5 milioni di euro netti a stagione, per restare in rossoblù rinuncerà a parte dello stipendio ma dal canto suo vuole qualcosa dall’Inter. Il club nerazzurro, in una situazione come questa, non ha alcuna intenzione di sborsare soldi per lasciar partire un calciatore. Intrigo che si dovrebbe sbloccare dopo il weekend".