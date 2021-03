Inter, Vecino aspetta il suo momento. “Il finale di stagione può cambiare il futuro”

L'uruguaiano è tornato a disposizione e Conte ha bisogno di tutti i suoi uomini nel momento più importante della stagione

Eva A. Provenzano

Antonio Conte ha ribadito più volte l'importanza di avere a disposizione, nel momento più importante della stagione, tutti i suoi uomini. Negli ultimi giorni ha perso un pezzo della sua rosa, Vidal. E ha recuperato in extremis Eriksen. Nei giorni scorsi il danese si è allenato a parte per un'infiammazione al ginocchio. Ma oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo. Da capire se Conte lo manderà in campo dal primo minuto o se punterà su Gagliardini da titolare.

Ma se avesse bisogno di un centrocampista c'è anche Vecino che può dargli una mano. Anche perché c'è da gestire la questione diffidati, con Brozovic e Barella a rischio squalifica. Del giocatore uruguaiano parla calciomercato.com e sottolinea come potrebbe diventare un jolly per l'allenatore nerazzurro. Sembrava ad un passo dall'addio pure lui, ma poi un infortunio e un'operazione al ginocchio hanno rallentato la sua cessione a settembre. Anche a gennaio si parlava di addio, ma alla fine è partito Nainggolan e lui è rimasto in nerazzurro. Non ha ancora giocato in questa stagione se non in una gara con la Primavera per collezionare minuti utili. Ma Conte ha chiamato tutti a raccolta chiedendo ai suoi uomini di restare sul pezzo, di farsi trovare pronti quando avrà bisogno di loro.

Scenari futuri

«L'Inter ha una rosa molto ampia e devi essere umile e capire che a volte non giochi. L’importante sarà farsi trovare pronto quando mi verrà data l’opportunità», ha detto Matias ai media del suo Paese. Sta aspettando il suo momento e potrebbe arrivare presto proprio perché Conte è chiamato a gestire la questione centrocampisti. "Valorizzare Vecino sarebbe inoltre importante per l’Inter in ottica mercato: l’uruguaiano è sotto contratto fino al 2022, e difficilmente in estate si parlerà di rinnovo. Un buon finale di stagione può rilanciarlo e permettere ai nerazzurri di monetizzare dalla sua cessione", scrive il sito specializzato in trasferimenti.

(Fonte: calciomercato.com)