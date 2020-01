Inter, è arrivata un’offerta importante per Vecino: “Ed ecco spiegato perché…”

Sono ore calde per il mercato dell‘Inter, e non solo sul fronte acquisti. Ci sono tanti giocatori nerazzurri apprezzati in Italia e in Europa. Uno di questi è Matias Vecino. Che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe ricevuto un’offerta importante dall’Everton di Carlo Ancelotti. Ecco spiegate, in parte, le voci che danno l’Inter sulle tracce di Franck Kessié:

“Sempre a proposito di centrocampo, all’Inter è arrivata un’offerta importante dell’Everton di Ancelotti per Vecino. Per accettarla, però, occorrerebbe un ulteriore innesto in mediana. Ecco perché in casa nerazzurra si vedrebbe di buon occhio uno scambio Politano-Kessie. Però il Milan, che inizialmente aveva lanciato l’idea, sembra non essere più così convinto. O, per lo meno, in questo senso non c’è una perfetta identità di vedute all’interno del club. Scenari e possibilità saranno più chiari nel momento in cui Inter e Milan si ritroveranno seduti attorno a un tavolo“.

