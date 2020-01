GdS -Inter, tanti estimatori di Kessie ad Appiano. Ma il Milan frena sullo scambio con Politano

Tra le tante trattative che sta portando avanti l’Inter in questa finestra di mercato c’è anche quella col Milan che porterebbe ad Appiano Kessie e a Milanello Politano. Per ora si tratta di una semplice chiacchierata, ma presto i due club ne riparleranno.

«Volete Politano, a noi in cambio va bene Kessie». È andata più o meno così l’altro giorno quando in viale della Liberazione hanno preso atto dell’interesse rossonero per l’attaccante esterno che con Conte fatica a trovare spazio. La controproposta interista sino a ieri è rimasta in una sorta di limbo. I manager di Inter e Milan si sono ripromessi di approfondire l’argomento in un apposito meeting. In realtà nessuna delle parti ha sinora avuto modo di (o voluto) definire quest’appuntamento. Forse perché entrambe aspettano di conoscere l’esito delle altre trattative per modellare le proprie strategie”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Da casa Milan arrivano segnali di frenata, ma l’ambasciata non ha ancora raggiunto i colleghi nerazzurri. Un passaggio non da poco dal punto di vista formale. Solo nel faccia a faccia tra i dirigenti si capirà davvero che piega prenderà questa vicenda. Certamente sul fronte rossonero vanno registrate le obiezioni di Gazidis: all’a.d. milanista non piace l’idea di cedere in prestito un giocatore costato 28 milioni di euro nel 2017. Ciò nonostante l’area tecnica rossonera ha fatto un sondaggio per Duncan, in forza al Sassuolo. Ma la richiesta di 20 milioni degli emiliani ha evidentemente raffreddato gli entusiasmi milanisti. Aggiungiamoci che Stefano Pioli ha sperimentato con successo il 4-4-2 a Cagliari, un modulo meno congeniale alle caratteristiche di Politano. Ma sono solo degli indizi. La verità è che ci sono delle riflessioni in corso. Ad esempio sia Politano sia Kessie farebbero volentieri il cambio d’indirizzo, visto che tutti e due ora come ora lamentano uno scarso utilizzo. Tuttavia i pro e i contro abbondano per un affare che fa discutere, soprattutto sul versante milanista. Sì, perché dalle parti di Appiano Gentile il furore di Franck trova un bel po’ di estimatori”, conclude il quotidiano.