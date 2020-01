Vecino, nessuna offerta ufficiale: la posizione dell’Inter. Giroud sarà nerazzurro: ecco quando

Olivier Giroud resta un obiettivo concreto dell’Inter ma il suo arrivo è legato al futuro di Politano. “Nessuna novità sulla vicenda Giroud. «Non c’è molto da dire» ha sottolineato Lampard facendo capire che tra Chelsea e Inter è tutto fatto. Serve che Politano lasci Milano, poi il francese sarà in nerazzurro”, spiega il Corriere dello Sport.

VECINO, VIDAL E GABIGOL – Il quotidiano romano, poi, riporta aggiornamenti sul futuro di Vecino. L’uruguayano è fuori dal progetto di Conte ma non sono ancora arrivate offerte ufficiali e, per il momento, non viene cercato un sostituto. In caso di addio, il nome più d’attualità è quello di De Paul mentre il Barcellona pare non intenzionato a cedere Vidal. Potrebbero esserci novità anche su Gabigol, visto che il Flamengo ha appena incassato 30 milioni per Reiner, ufficializzato ieri dal Real Madrid.