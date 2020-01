CorSera – Vecino in uscita, l’Inter si muove: ecco le due piste più concrete. Ed Eriksen…

A poco più di due settimane dalla fine del calciomercato di gennaio, le trattative in casa Inter sembrano entrare nel vivo: “La prima mossa per rinforzare la rosa è la cessione di Politano alla Roma e l’arrivo di Spinazzola. L’affare è chiuso sulla base di un doppio prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni, oggi le visite mediche. Conte aveva bisogno di un esterno sinistro in alternativa a Biraghi, considerando i problemi fisici di Asamoah: Spinazzola aggiungerà qualità e spinta”, spiega il Corriere della Sera.

MERCATO INTER, SVOLTA A CENTROCAMPO? Il quotidiano poi apre ad un possibile addio di Vecino: “L’Inter si sta muovendo anche per cedere Vecino. L’uruguaiano non era neppure in panchina per la partita con il Cagliari e vuole andarsene. Potrebbe finire al Tottenham nell’affare legato al danese Eriksen oppure al Milan in cambio di Kessie. I nerazzurri stanno monitorando anche Amrabat, centrocampista del Verona, e il 20enne olandese Thait Chong, esterno in scadenza con il Manchester United”, chiosa il CorSera.