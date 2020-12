In casa Inter sono chiare le idee sul futuro di Matias Vecino. Il centrocampista, fuori da molto tempo per un infortunio al ginocchio, è pronto a rientrare.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il giocatore appare fuori dal mercato, da troppo tempo non vede il campo da protagonista e “i vertici interisti confidano in un suo recupero atletico in breve tempo, in modo che possa tornare ancora utile alla causa“.

(Gazzetta dello Sport)