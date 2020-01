GdS – Juve-Inter, la vendetta di Paratici ai danni di Marotta. Ma ora la missione Vidal…

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ritorna sull’operazione Kulusevski: il giocatore svedese, dopo essere stato corteggiato dall’Inter, è stato acquistato dalla Juventus. Ecco l’analisi della Rosea che aggiunge dettagli anche su altri profili che piacciono ad Inter e Juve:

“Il primo duello dell’anno se l’è aggiudicato la Juve. Paratici ha bruciato Marotta nella corsa a Kulusevski: l’allievo ha battuto il maestro, vendicando la sconfitta estiva nella sfida per Lukaku, aggiungendo una pepita d’oro al proprio arsenale dalla prossima stagione e impedendo alla rivale di poter mettere le mani su un giocatore destinato a scrivere il futuro. Ma la questione è soltanto all’inizio. Quest’estate la sfida sul mercato tra Inter e Juve si annuncia più accesa che mai, con Chiesa e Tonali obiettivi già dichiarati. Ma intanto l’Inter ha bisogno di una risposta immediata e convincente, un colpo a effetto emblematico nella corsa tricolore. E Arturo Vidal è da ogni prospettiva il giocatore perfetto: ex Juve, uomo di Conte, fisicità e senso del gol, guerriero carismatico capace come pochi di trascinare i compagni. E poi è un vincente: dal primo titolo con la Juve non si è più fermato, conquistando otto campionati nelle ultime otto stagioni tra Juve, Bayern e Barcellona. Tornare in Italia per guidare l’assalto dell’Inter allo scudetto sembra la missione perfetta per lui”.