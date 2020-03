In Spagna – Lautaro resta all’Inter? Un veto di Messi complica di molto l’affare col Barça

L’operazione che dovrebbe portare nella prossima estate Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona potrebbe essere più complicata del previsto. E non solo per l’emergenza coronavirus, che ha ridotto la disponibilità di spesa dei blaugrana, così come degli altri grandi club europei. Ma anche per l’ultima decisione presa da Lionel Messi, di cui parla in queste ore Don Balòn.

Secondo la testata, infatti, l’argentino, che vorrebbe fortemente Lautaro in squadra, avrebbe posto il veto alla partenza di Arturo Vidal, da molti indicato come parziale contropartita tecnica nell’affare e giocatore graditissimo ad Antonio Conte, che l’aveva cercato con insistenza anche nell’ultimo mercato di gennaio.

Senza la possibilità di arrivare a Vidal, dunque, diventa più difficile trovare l’incastro fra le parti. E chissà che Lautaro Martinez non possa davvero restare all’Inter.

(Fonte: Don Balòn)