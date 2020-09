Sky – Vidal, Inter in attesa. Perisic e Nainggolan? Ecco perché ora rientrano nel progetto Conte

Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Vidal all’Inter c’è ancora da attendere ed avere un po’ di pazienza in attesa di capire ciò che accadrà tra il cileno e il Barcellona in merito alla risoluzione del contratto. Per quel che riguarda il mercato in uscita, invece, le parole di Giulini chiariscono quale sia la posizione dell’Inter per Nainggolan: il club nerazzurro non farà più sconti e per ora il belga rientra nel progetto di Conte così come Perisic, per il quale è stata rifiutata la proposta del Bayern di 12 milioni di euro.

I due giocatori sono considerati elementi utili alla squadra in quello che sarà il secondo anno del progetto contiano, tenendo in considerazione il fatto che l’Inter, impegnata in tre competizioni, debba giocare quasi sempre ogni tre giorni.