ESCLUSIVA Mazzola: “Inter, il passato di Vidal non conta. Scudetto? Poso il sigaro e…”

“La dirigenza dell’Inter ha fatto un ottimo lavoro. Giusto proseguire con Conte. Scelta giusta, ci toglieremo delle soddisfazioni”. Sandro Mazzola, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it, non ha dubbi. La piacevole chiacchierata parte proprio da un bilancio del lavoro del tecnico nerazzurro: “La scorsa stagione probabilmente Antonio ha preso delle situazioni troppo di petto e questa non sempre è la cosa migliore, ma rimane un ottimo allenatore ed è un valore per questo club”.

Giocatori di esperienza per vincere subito: strategia che ti convince?

“Dipende da quello che ha in mente l’allenatore, dal suo rapporto con i calciatori e dal piano tattico che vuole adottare. Le condizioni per fare qualcosa di importante ci sono”.

Vidal?

“A me piace tantissimo. Ogni tanto viene criticato, ma prova sempre a fare la cosa a cui gli altri non pensano. Per me può convivere con Eriksen. Giusto provarli in allenamento, in quelle situazioni in cui scattano scintille che possono diventare determinanti. Può bastare anche uno sguardo tra i due. Il passato di Vidal non mi interessa, adesso avrà la maglia di un altro colore. Uno come lui non vuole essere secondo, dà l’esempio ai compagni”.

Mercato in uscita?

“Io proverei a tenerli tutti. Non sacrificherei nessuno tra i big, questo è un gruppo di giocatori validi e tutti meritano un’opportunità. C’è anche poco tempo a disposizione, magari prima del termine della prossima stagione si potrà pianificare il futuro con maggiore tranquillità”.

Lautaro è uno dei tuoi preferiti.

“Delle volte guardo le sue giocate e dico “questa la facevo anche io”. Mi piace tanto ed effettivamente mi rivedo in alcune cose che fa. Brava l’Inter a seguirlo prima di tutti e portarlo a Milano. Mi auguro che possa rimanere a lungo perché su di lui si può costruire il futuro”.

Sarà Inter da scudetto al termine di questo mercato?

“Avevo il sigaro in mano e ho dovuto levarlo per toccare qualcos’altro… (ride, ndr)”.