GdS – Vidal, capolavoro Inter: pagherà solo in un caso. Lautaro? Barça garantiva cifra pazzesca

Nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedullà non ha lesinato grandi elogi per l’Inter e per il mercato condotto da Beppe Marotta e Piero Ausilio. In particolare, il giornalista è tornato sulla trattativa che ha portato Arturo Vidal in nerazzurro. Un trasferimento costato praticamente zero all’Inter:

VIDAL – “… Vidal? Barcellona è riuscito a superarsi in negativo. Una capolavoro da parte dell’Inter, che si era sentita sparare non meno di 12-15 milioni a un anno e mezzo dalla scadenza del contratto. Bene, resistere per sei o sette mesi ha avuto il significato di avere il re Arturo senza alcun tipo di indennizzo, proprio zero euro (…). L’Inter pagherebbe un milione in bonus se mettesse un trofeo in bacheca“.

LAUTARO – “(…) Il riferimento non è soltanto alla strategia fallimentare di Bartomeu che insegue Lautaro per mesi e mesi, gli garantisce un ingaggio da almeno 12 milioni a stagione, e poi dimentica che ci sarebbe una clausola da 111 milioni per liberarlo dall’Inter“.

