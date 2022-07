Romano: “Vidal, il Flamengo sta chiudendo per un contratto di 18 mesi”

Anche Fabrizio Romano conferma le notizie che arrivano dal Brasile. È in dirittura d'arrivo la trattativa per il passaggio di Vidal al Flamengo.

"Il club brasiliano - spiega il giornalista ai suoi follower sul noto social - sta chiudendo per il cileno come prossimo acquisto. Trattative in corso per un contratto di 18 mesi (fino a dicembre 2023.ndr). Sia lui che il connazionale Alexis Sanchez lasceranno l'Inter quest'estate. I negoziati tra l'agente di Vidal e i brasiliani sono iniziati a maggio e ora stanno arrivando alla fase finale".