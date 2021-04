Inter, diversi sondaggi per Vidal: la decisione sul suo futuro spetterà a Conte

Il centrocampista cileno ha deluso nella sua prima stagione in nerazzurro, ma sul suo futuro non c'è ancora certezza

Arrivato all'Inter dopo anni di corteggiamento, fortemente richiesto da Antonio Conte, Arturo Vidal non è riuscito a dare il contributo sperato. Il centrocampista cileno spera in un finale di stagione da protagonista per riscattarsi e garantirsi un posto anche per l'anno prossimo. Diversi club hanno chiesto informazioni sul suo conto ma, come scrive Tuttosport, tutto dipenderà dalla decisione del tecnico nerazzurro: