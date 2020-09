Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter e Godin hanno raggiunto un accordo sulla buonuscita e ora il difensore uruguayano può approdare al Cagliari. La trattativa è ormai in via di definizione a tal punto che si parla anche di un arrivo possibile di Arturo Vidal entro il weekend. Da domani, infatti, l’Inter riavvierà i contatti per definire l’affare Vidal anche dal punto di vista logistico ma l’accordo tra il cileno e l’Inter non è mai stato in discussione.