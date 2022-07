In Brasile – Vidal, visite pronte. Ma niente annuncio ufficiale: prima torna in Italia

Il centrocampista dell'Inter è atteso a Rio per le visite mediche e i giornali brasiliani parlano delle tempistiche per la chiusura della trattativa

Vidal è atteso in Brasile, arriverà oggi a Rio de Janeiro ma - spiegano i quotidiani brasiliani - farà prima rientro in Italia prima di essere annunciato come nuovo giocatore del Flamengo . Assisterà anche alla sfida tra il club brasiliano e Tolima che si giocherà al Maracana per la Libertadores.

Il calciatore è pronto a firmare un contratto che lo legherà ai brasiliani fino al dicembre del 2023. È atteso oggi nella città brasiliana per le visite mediche ma firmerà nei prossimi giorni. Si parla, come data probabile dell'annuncio, del 16 di luglio. Perché prima il cileno tornerà in Italia per risolvere la questione con l'Inter e le sue questioni personali. Dovrebbe vedere l'Inter nel fine settimana e tornerà poi in Brasile per poter giocare a partire dal 18 luglio, quando si aprirà la finestra di mercato.