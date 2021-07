In Brasile – Vidal potrebbe essere il colpo a sorpresa del Flamengo

Il giocatore viene accostato a diversi club esteri. Dovrebbe rientrare a inizio settimana alla Pinetina

Il futuro di Vidal non è ancora una certezza in casa Inter stando a diverse indiscrezioni. Il calciatore continua a godersi momenti di riposo (è volato a Dubai con gli amici) in attesa di chiarire tutto con il club nerazzurro. Intanto ci sono sirene che parlano di argentina (Boca) e altre che citano il Brasile. Stando a quanto riporta un giornalista brasiliano potrebbe essere un'ipotesi il Flamengo .

Il ds Braz ha fatto capire che potrebbe arrivare un rinforzo di cui ancora la stampa brasiliana non ha saputo. E il giornalista Jorge Nicola, su youtube, ha parlato del calciatore interista come del calciatore che potrebbe arrivare al Flamengo. Alcuni indizi porterebbero proprio al cileno. La società brasiliana sarebbe alla ricerca di un colpo anche per sostituire Gerson, finito all'OM. Ma - specificano in Brasile - lo stipendio di Vidal suscita qualche timore.