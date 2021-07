Vidal, per l’Inter ora è una bella salita. “Futuro? L’agente garantisce che…”

Il punto sul futuro del cileno da La Gazzetta dello Sport: "L'Inter ha scelto Nandez, Vidal l’agognato è ormai diventato il sopportato o quasi"

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno tanto voluto da Antonio Conte è un esubero insostenibile a livello di bilancio, ma al momento nessuno si è fatto avanti per acquistarlo. Questo il punto sul suo futuro da La Gazzetta dello Sport: "Il suo agente Felicevich garantisce che Vidal resterà a Milano e non potrebbe comportarsi diversamente - si chiamano dichiarazioni di circostanza - se consideriamo lo stipendio.