Inter-Vidal, Repubblica: “C’è un ostacolo ma il Boca ha fatto passi importanti”

Arturo Vidal potrebbe lasciare l'Inter in estate: il cileno ha un ingaggio molto alto, il Boca ci sta provando

Il futuro di Arturo Vidal all'Inter è in bilico. Non è un mistero il fatto che il club nerazzurro voglia ridurre il monte ingaggi e i 6,5 mln netti del cileno pesano e non poco nel computo totale, a maggior ragione dopo una stagione non così convincente. "Vidal è fuori dal progetto nerazzurro. Per il cileno, nelle ultime ore, il Boca Juniors ha fatto passi importanti", spiega Repubblica che evidenzia come l'ingaggio rappresenti l'ostacolo più grande per il Boca.