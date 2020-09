Inter, pronto un biennale per Vidal. “Un eventuale indennizzo al Barça aiuterebbe a…”

Arturo Vidal e l’Inter è un matrimonio ormai prossimo a celebrarsi. Il centrocampista cileno è infatti atteso in Italia in settimana per iniziare l’iter che lo porterà poi alla firma sul contratto. Scrive Il Giorno: “Il suo approdo avverrà gratis o, al massimo, dietro un piccolo indennizzo per il Barcellona, al quale è legato da un altro anno di contratto; questo soprattutto per mantenere saldi i rapporti con il sodalizio blaugrana. Per lui pronto un contratto biennale con un’opzione per un’altra stagione a sei milioni di euro all’anno più bonus”.