TS – La permanenza di Messi al Barcellona può rallentare l’operazione Vidal-Inter: le ultime

“La permanenza di Leo Messi al Barcellona potrebbe rallentare l’operazione Vidal. Potrebbe, perché le novità nel mercato sono sempre dietro l’angolo, ma chissà che l’asso argentino non convinca il club e Koeman a tenere ancora in blaugrana l’amico Vidal, come già successo a gennaio”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito al futuro del centrocampista cileno, accostato ai nerazzurri e che sembra ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter. Per Tuttosport, la sensazione è che alla fine Vidal lascerà il Barcellona ma non è scontata la rescissione del contratto. “A Barcellona, infatti, sono convinti che il club tornerà su Lautaro Martinez, che l’Inter non vorrebbe cedere, e dunque potrebbe non essere così strategico regalare un giocatore a una società che invece non apre per un’altra trattativa”, spiega il quotidiano.

FRETTA CONTE – Il Barcellona, però, non ha fretta e non vorrebbe concedere la buonuscita che invece reclama l’agente di Vidal, Felicevich. Chi invece ha fretta è Antonio Conte che vorrebbe avere l’ex Juve già al raduno di lunedì ma potrebbe non essere accontentato. Per Tuttosport, però, potrebbe essere solo questione di tempo: “Se Vidal arriverà anche fra due settimane o tre, alla fine poco cambierà. E Conte avrà un suo prediletto, un giocatore che potrà trasformare anche tatticamente l’Inter potendo giocare in più posizioni. Una caratteristica che Marotta e Ausilio stanno cercando negli acquisti di questa estate 2020″, la chiosa del quotidiano.