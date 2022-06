In Spagna – Vidal, anche l’Inter Miami ci prova: cifre e dettagli dell’offerta

Arturo Vidal è destinato a lasciare l'Inter in estate. I nerazzurri sono disposti a pagare l'indennizzo pur di liberarsi dell'ingaggio

Arturo Vidal è destinato a lasciare l'Inter in estate. I nerazzurri sono disposti a pagare l'indennizzo all'ex Bayern e Barcellona pur di liberarsi di un contratto monstre. Come riportato da Marca, Vidal, che piace al Boca, al Flamengo, all'Al Rayyan e al Colo Colo, avrebbe ricevuto un'offerta anche dall'Inter Miami di Beckham. Un'offerta 4 mln di dollari a stagione, di due anni con opzione per la terza stagione. Si attende la risposta del giocatore.