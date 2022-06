Persone vicine a Vidal: “Ha sentito quello che ha detto Battaglia. Futuro? Sta…”

"Spero possa dare la priorità al calcio argentino, sarebbe molto importante e ci farebbe crescere. Vediamo se l'ipotesi prende corpo e se arriverà il momento di parlare con lui". Con queste parole Sebastian Battaglia, tecnico del Boca Juniors, ha parlato di Arturo Vidal. Dichiarazioni che hanno fatto piacere al centrocampista nerazzurro come confermano persone vicine al giocatore ai microfoni di Olé: "Non vive in un altro mondo, sa tutto quello che succede. Se ha sentito quello che ha detto Battaglia? L'ha sentito, sì". Tuttavia, il giocatore non ha ancora deciso cosa farà. "Sta aspettando".