Sky – Vidal si è messo a disposizione. Ma la questione ingaggi resta prioritaria

Il cileno ha detto di volersi giocare le sue chance con la maglia nerazzurra dopo un'annata in cui non è riuscito a fare del suo meglio

Di oggi le parole di Vidal , che tornato in questi giorni alla Pinetina , sembra convinto a rimanere all'Inter per dimostrare quanto vale al mondo nerazzurro . Nella scorsa stagione non è riuscito a fare del suo meglio anche a causa delle sue condizioni fisiche. Ora si sente meglio e ha rivelato di volersi giocare le sue chance.

Di lui a Skysport hanno sottolineato che c'è sempre da considerare il suo ingaggio alto. La riduzione degli stipendi per il club è importante e prioritaria. Al momento l'Inter - spiegano dal canale satellitare - non ha trattative in corso con altre società per la cessione del calciatore. Il cileno non sta quindi bloccando alcuna operazione in uscita. Sarebbe anche disposto a rimanere, come ha spiegato lui stesso. Se dovesse arrivare una proposta verrebbe comunque valutata. Perché il risparmio sul monte ingaggio è uno degli obiettivi dei dirigenti interisti. Nel frattempo il calciatore ha dato la sua disponibilità ad Inzaghi e questo comunque è un buon segnale da parte sua.