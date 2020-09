Inter, Vidal stasera in Italia? Gazzetta chiarisce: “A Barcellona ha finito, ma la notizia…”

Arturo Vidal è ormai ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter. Sono in corso infatti contatti per sbloccare definitivamente l’affare, confermati anche dalla mancata convocazione da parte di Ronald Koeman del cileno per l’amichevole del Barcellona. Ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, non è in previsione un suo arrivo oggi a Milano: “Secondo il Mundo Deportivo Arturo Vidal oggi viaggerà verso l’Italia. Destinazione Milano, dove l’Inter lo attende con ansia. L’informazione non trova conferme in Italia però la tendenza è quella, il cammino di Vidal nel Barça si è concluso“.