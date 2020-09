La trattativa per il passaggio di Arturo Vidal all’Inter sta entrando nelle fasi decisive e nelle prossime ore l’affare potrebbe essere anche definito. L’ultimo indizio arriva dalla lista dei convocati del Barcellona per l’amichevole contro il Nastic in programma questa sera: nell’elenco stilato da Koeman c’è Messi ma non Suarez – in uscita – e nemmeno Arturo Vidal, che è pronto a salutare la Catalogna per riabbracciare Conte.