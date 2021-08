L’Inter Miami ci prova, Vidal dice no: ecco il motivo. La sua vera ossessione…

Dopo la scorsa stagione, anche questa volta il centrocampista cileno dice no al club di David Beckham

Arturo Vidal non ha nessuna intenzione di lasciare l'Inter. Nemmeno se dall'altra parte c'è un'altra Inter, quella di Miami, in grado di offrirgli un contratto ricco. Secondo quanto riporta La Tercera, il centrocampista cileno avrebbe detto no alla proposta del club di David Beckham .

Già la scorsa stagione l'Inter Miami cercò di portare nella MLS il giocatore, ma anche in quella occasione disse no per sposare il progetto dell'Inter, desideroso di tornare a giocare alle dipendenze di Antonio Conte. Questa volta le ragioni del rifiuto sono altre. "Uno dei motivi per cui il centrocampista ha rifiutato la proposta è la Champions: la sua vera ossessione. Ci sono motivazioni sportive che vanno ben oltre il denaro. Per lo stesso motivo ha rifiutato un'offerta dal Galatasaray", sottolinea La Tercera.