CdS – Vidal, per i media spagnoli è fatta. Ma l’Inter frena: chi ha ragione? Oggi…

Sono ore decisive per lo sbarco all’Inter di Arturo Vidal. In Spagna, infatti, si dà per certo che sarà oggi il giorno buono per l’arrivo a Milano del centrocampista cileno. Il club nerazzurro, infatti, è sempre stato più prudente. Ciò che è certo, però, è che non manca molto affinché Conte riabbracci il giocatore che per tanti mesi ha inseguito strenuamente:

“C’è voluto un altro lungo giorno di trattative, ma pare che la fumata bianca sia arrivata e oggi, finalmente, Vidal lascerà il Barcellona e sbarcherà a Milano per diventare un giocatore dell’Inter. Almeno è ciò rimbalza dalla Spagna. Invece, il messaggio del club nerazzurro è sempre stato che la chiusura dell’operazione non era imminente e che c’erano ancora diversi dettagli da sistemare. Chi ha ragione? Lo si scoprirà soltanto oggi“.

(Fonte: Corriere dello Sport)