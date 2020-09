Inter, con Vidal arriva la cessione top? “Si può sbloccare a ottobre e c’è un forte indizio”

L’effetto domino che vede l’Inter al centro sembra essersi definitivamente sbloccato. Con l’accordo sulla buonuscita di Godin, il difensore uruguaiano si trasferirà nelle prossime ore al Cagliari. Così, i nerazzurri potranno portare a Milano Arturo Vidal. Al contempo, l’arrivo del cileno potrebbe spingere Radja Nainggolan al trasferimento. E qui torna il Cagliari che, come per Godin, ha lasciato libero il numero 4 proprio per il belga:

“L’uscita di Godin apre all’effetto domino, perché adesso l’Inter può accelerare per concludere gli ultimi dettagli relativi all’arrivo di Arturo Vidal che a sua volta potrebbe spingere Radja Nainggolan al nuovo trasferimento. E qui torniamo ai numeri e alle coincidenze “organizzate”: a Cagliari c’è un altro numero in cerca di una maglia ed è il 4, quello indossato dal Ninja lo scorso anno in Sardegna, nella stagione del rilancio. Ma questo è un altro discorso, che i club affronteranno con ogni probabilità nell’ultima settimana di mercato“, scrive la Gazzetta dello Sport.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)