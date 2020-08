Vidal potrebbe davvero riabbracciare Conte: “Impossibile non vederlo all’Inter se…”

Fra i nomi che in questi mesi si sono fatti ciclicamente in ottica Inter c’è senz’altro anche Arturo Vidal. Ma mai come ora sembrano essersi create le occasioni per vederlo in nerazzurro, dove Antonio Conte lo aspetta a braccia aperte. La risoluzione consensuale con il Barcellona è, infatti, uno scenario concreto. Scrive Tuttosport:

“… Arturo Vidal, altro big messo alla porta dalla rivoluzione in corso nel club: se il cileno dovesse rescindere il contratto con i blaugrana, stavolta sarebbe impossibile non accontentare Conte che ha chiesto il suo acquisto nelle ultime sessioni di mercato“.

(Fonte: Tuttosport)