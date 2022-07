GdS – Vidal va al Flamengo. Ecco quanto risparmia l’Inter

Ormai in Brasile sono convinti che mercoledì Vidal firmerà il suo contratto con il Flamengo . La Gazzetta dello Sport riprende la notizia e parla della buonuscita che l'Inter dovrà versare al giocatore perché lasci il club prima della scadenza del contratto. Per la risoluzione i nerazzurri verseranno "una cifra di poco inferiore ai 4 milioni, evitando così di sobbarcarsi un altro anno di ingaggio a 6 milioni netti (circa 9 lordi grazie ai benefici del Decreto Crescita)", si legge sul sito della rosea.

Il cileno aveva anche l'offerta del Boca Juniors. Avrebbe guadagnato meno ma avrebbe avuto un contratto con opzione per il rinnovo di un anno e mezzo in più. Ha scelto il Flamengo che gli ha offerto un compenso più alto e un contratto di 18 mesi. E forse realizza un suo desiderio dato che del possibile sbarco nella squadra brasiliana aveva già parlato sui social in passato. E a maggio aveva confessato: "Lascerò Milano". C'era in quel momento nei suoi pensieri anche il Colo Colo.