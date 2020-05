Inter-Barça, spunta un’intervista chiara di Lautaro: arrivata la risposta di Zhang e Marotta

Continuano, incessanti, le pressioni dei quotidiani spagnoli per provare a mettere l‘Inter alle strette nella trattativa per Lautaro Martinez al Barcellona. Addirittura, come evidenziato da Sport Mediaset, i media spagnoli sono andati a riprendere una mini intervista rilasciata dall’attaccante argentino nel 2017, in cui il Toro esternava il suo desiderio di giocare nella Liga con i blaugrana. All’epoca, Lautaro non vestiva ancora la maglia nerazzurra.

Anche in Spagna, però, sono consapevoli delle difficoltà che la trattativa con l’Inter comporta. Come riferisce Sport Mediaset, infatti, Zhang e Marotta continuano a essere irremovibili sulla richiesta della clausola di 111 milioni di euro o di un’offerta equivalente (90 milioni cash più una o due contropartite tecniche). Difficile che si possa chiudere in tempi brevi.

(Fonte: Sport Mediaset)