Vidal-Inter, Conte spera: “Il Barça lo cederà. E con lui parte un altro grande campione”

Non è ancora tramontata, per l‘Inter, l’ipotesi di vedere Arturo Vidal in nerazzurro. Il centrocampista cileno è uno dei grandi desideri di Antonio Conte, pronto a rinverdire con il Guerriero le memorie scritte in bianconero a Milano. Non sarà semplice, perché di fatto Vidal è un giocatore unico nella rosa di Quique Setièn, ma, qualora ci fosse la possibilità per acquistarlo, il club non si tirerebbe certo indietro.

Soprattutto alla luce delle ultime novità riportate, in Spagna, da Sport. Secondo il quotidiano catalano, infatti, il Barcellona avrebbe ormai cambiato idea rispetto a qualche mese fa (quando al Camp Nou vigeva una sostanziale rigidità sulla volontà di trattenere King Arturo) in relazione al futuro di Vidal (e Rakitic, anche lui in passato accostato ai nerazzurri). I blaugrana, alle prese con una campagna di riduzione di età media della rosa e di salari, sarebbero ormai entrati nell’ottica di vendere entrambi i centrocampisti, che hanno rispettivamente 33 e 32 anni. Un cambio di scenario che non può non far felice Antonio Conte. Che, alla Pinetina, osserva attento. E spera…

(Fonte: Sport)