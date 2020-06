CorSera – Inter, ecco qual è il vero problema senza soluzione di Conte. Punta tutto su…

Grande rammarico in casa Inter per come è finita la partita col Sassuolo. Conte sperava di mettere a segno un filotto che avrebbe tenuto vive le speranze scudetto.

“L’allenatore è deluso, ma deciso a ripartire e a non chiudere il primo anno all’Inter senza trofei. Il pareggio contro il Sassuolo ha brutalizzato le timide speranze di rimonta scudetto. Troppe cinque sostituzioni, tre gol subiti, due vantaggi sprecati, tante occasioni create e sciupate. Il day after nerazzurro è pieno di riflessioni su presente e futuro. Il piano di Conte e dell’ad Beppe Marotta però è già steso. La stagione non è finita, l’obiettivo ora è il secondo posto, in fondo la Lazio è a 4 punti, poi ci si concentrerà sull’Europa League, torneo da vincere“, spiega il Corriere della Sera.

“I cinque cambi di formazione con il Sassuolo vanno contestualizzati. De Vrij lamentava un fastidio, è stato rimpiazzato (malissimo) da Ranocchia. Young a 35 anni non può giocare ogni tre giorni, entrato è stato deleterio: ha causato un rigore, mentre il suo sostituto Biraghi ha realizzato il 2-1. Sanchez ha fatto meglio di Lautaro, colpevole sul terzo gol del Sassuolo. Borja Valero preferito a Barella, affaticato e a rischio infortunio, aveva segnato il 3-2. Il cambio che proprio non ha dato nulla è stato Moses per Candreva. Il problema di Conte sono riserve senza qualità, impossibile così competere con la Juve. L’Europa League può essere il salvagente del club e di Conte. Il tecnico ha commesso i suoi errori, ma l’Inter è cambiata, comunque migliorata rispetto allo scorso anno: ha 8 punti in più di Spalletti, mentre la Juve di Sarri è 9 punti dietro quella di Allegri, ma è pur sempre prima in classifica. La strada da colmare è ancora lunga”, aggiunge il quotidiano.