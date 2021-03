Inter, nel 2021-22 lo stipendio di Vidal sale. Tre club su di lui: “La verità sull’OM”

Iniziano a diventare insistenti le voci su un possibile futuro lontano dall'Inter di Arturo Vidal: il punto della situazione

Iniziano a diventare insistenti le voci su un possibile futuro lontano dall'Inter di Arturo Vidal . Il centrocampista nerazzurro, che sta recuperando dall'intervento al ginocchio, non ha soddisfatto le aspettative del club e di Antonio Conte, deciso la scorsa estate a puntare su di lui dopo un lungo inseguimento per completare il centrocampo. Poche luci, tante ombre e un rendimento discontinuo lo hanno fatto svicolare dietro Eriksen nelle gerarchie del reparto.

Come riporta gazzetta.it, al suo arrivo a Milano Vidal ha firmato un contratto biennale (con opzione per un'altra stagione) che prevedeva uno stipendio annuo di 5 milioni di euro al primo anno e 6,5 al secondo. Dunque, nella prossima stagione, Vidal, 34 anni a maggio, guadagnerà ancor di più rispetto a ora. Non certo un toccasana per le casse già sofferenti dell'Inter. Ecco perché eventualmente il club nerazzurro ascolterà le eventuali offerte. Su di lui ci sono Galatasaray, Flamengo e Olympique Marsiglia: