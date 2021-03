Inter, movimenti attorno a Vidal. Ma la cessione potrebbe portare un problema

Tengono banco in casa nerazzurra riflessioni sul futuro del centrocampista cileno

Spiega il Corriere dello Sport: "Certo è che qualche movimento attorno a Vidal è stato già registrato. Il brasiliano Rafinha, ex-compagno al Bayern, ha garantito che in futuro giocherà nel Flamengo. In Francia, invece, è stato scritto che lo vuole il Marsiglia. Mentre in Turchia sostengono che il suo agente, Felicevich, l’abbia proposto al Galatasaray. Ad ogni modo, per l’Inter non ci sarebbero problemi di minusvalenza, visto che il Barcellona, per lasciarlo andare, si è accontentato di qualche bonus. Il vero problema sarebbe il decreto crescita. Non completando i due anni di permanenza in Italia, infatti, occorrerebbe saldare la tassazione completa per l’anno in corso".