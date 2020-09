Vidal, voglia matta di Inter: “Comportamento impeccabile. Il contratto è già pronto”

Arturo Vidal scalpita, ha una voglia matta di iniziare una nuova avventura con la maglia dell’Inter addosso agli ordini di Antonio Conte. Nonostante ciò, in questi giorni di attesa, il centrocampista cileno ha tenuto con il Barcellona un comportamento impeccabile, allenandosi (anche per strada) e attendendo con pazienza che la situazione si sbloccare. Ma ormai, scrive la Gazzetta dello Sport, dovremmo finalmente esserci:

“Il comportamento di Vidal fin qui è stato impeccabile, ora aspetta soltanto la chiamata dell’Inter per potersi imbarcare sul primo volo per Milano e firmare il nuovo contratto biennale (con opzione sul terzo anno) a sei milioni netti a stagione. Vidal scalpita, ha voglia di raggiungere Conte e cominciare la nuova avventura all’Inter, con l’obiettivo di poter essere già a disposizione per il match di esordio di sabato prossimo contro la Fiorentina. Ed è per questo che l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio oggi riprenderanno i contatti con l’entourage di Vidal e il Barcellona, con l’obiettivo di poter accogliere Arturo nei primi giorni della settimana“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)