Inter, Vidal simbolo del patto con Conte: un guerriero per rafforzare il legame. E per vincere

Potrebbe essere la volta buona per vedere Arturo Vidal giocare con la maglia dell‘Inter. Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, infatti, il centrocampista cileno non rientra nei piani del nuovo allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, che gli ha già comunicato di ritenerlo fuori dal progetto tecnico. Un grande assist per l’Inter, che potrebbe così realizzare il vero sogno di mercato di Antonio Conte, che insegue il giocatore fin dal suo arrivo in nerazzurro.

Appena arrivato, come racconta gazzetta.it, Conte chiese infatti Vidal, anche se l’affare non si concretizzò. Richiesta ripetuta anche con maggiore forza nello scorso mercato di gennaio, quando però l’arrivo di Quique Setièn al posto di Valverde bloccò tutto. L’Inter poi portò a Milano Christian Eriksen. Ora, sembrano esserci tutti i presupposti affinché Vidal arrivi davvero all’Inter:

“Il clima di distensione in casa Inter, dopo mesi di frizioni tra la dirigenza e l’allenatore, potrebbe portare a un punto d’incontro anche sul mercato, con Vidal sempre nei pensieri di Conte (…). La società nerazzurra è al lavoro con Felicevich, agente di Vidal e anche di Sanchez, per trovare la quadra per l’addio del Guerriero dai blaugrana. Il terzo tentativo è in atto: tutto fa pensare che possa essere la volta buona. Per rinforzare il centrocampo e rafforzare l’unione tra Conte e l’Inter“.

