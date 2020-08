In Spagna – Koeman liquida anche Vidal: “Presto la risoluzione col Barça. Sarà libero a zero”

Sono ore caldissime in casa Barcellona. La rivoluzione voluta dal presidente Bartomeu, infatti, sta sortendo i primi effetti per mano del nuovo allenatore blaugrana, Ronald Koeman. Secondo quanto riportato dalla radio catalana RAC1 e riportato da Mundo Deportivo, testate molto vicine alle vicende di casa barcellonista, il tecnico olandese, dopo aver liquidato con una telefonata Luis Suarez, avrebbe chiamato anche Arturo Vidal per comunicargli di non considerarlo parte del suo progetto tecnico.

Il centrocampista cileno, accostato più volte all’Inter in questi mesi, sarà dunque presto libero di firmare con un altro club a costo zero dato che, così come per l’attaccante uruguaiano, anche per lui il Barcellona ha previsto la risoluzione consensuale del contratto in scadenza nel 2021. Che sia la volta buona per l’arrivo in nerazzurro di King Arturo?

(Fonte: Mundo Deportivo)