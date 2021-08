Tutti pazzi per Vignato jr. “Non solo Inter, Juve e Milan. Occhio a Barça e Bayern”

Tra i tanti giocatori che vanno a scadenza di contratto, c'è anche un giovane talento italiano: si tratta di Samuele Vignato

Matteo Pifferi

Tra i tanti giocatori che vanno a scadenza di contratto, c'è anche un giovane talento italiano: si tratta di Samuele Vignato, gioiellino 17enne del Chievo Verona già monitorato da Inter, Juve e Milan. Le tre big, però, non sono le sole visto che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, tutte le italiane tranne Napoli e Cagliari hanno preso nota e sono iscritte alla bagarre per il trequartista.

Tar decisivo

L'affare, però, è destinato a sbloccarsi nel giro di pochi giorni in quanto si aspetta la decisione del Tar in merito al ricorso del Chievo, escluso dai professionisti. Nel caso il ricorso venisse rigettato, Vignato diventerebbe svincolato così come tutti gli altri calciatori e partirebbe così la rincorsa ad accaparrarsi Vignato. "Inter, Milan e Juve sono uscite allo scoperto per il trequartista di grande tecnica anche nel giro della nazionale Under 18. Lusinghe che non lasciano indifferente Vignato, che avrebbe una corsia preferenziale verso Bologna, dove gioca il fratello maggiore Emanuel (che l’anno scorso con Mihajlovic ha collezionato 31 presenze, di cui 11 da titolare, segnando un gol all’Inter). In Emilia sperano di riunire la coppia che ha fatto le fortune recenti delle giovanili del Chievo", aggiunge la Rosea.

Dall'estero

Vignato jr. però, ha attirato le sirene anche dall'estero. Barcellona e Bayern lo seguono e sono pronte a mettersi in corsa per Samuele, dopo aver fallito in passato l'assalto a Emanuel. Le prossime settimane saranno decisive ma intanto il classe 2004 si sta mettendo in luce con il Chievo nelle amichevoli pre-stagione con gol e assist, dimostrando grande condizione fisica.