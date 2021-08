Sky – Vlahovic, l’Atletico Madrid fa sul serio: pronta offerta da 50 mln

L'attaccante della Fiorentina, accostato anche all'Inter, è finito nel mirino di Simeone che potrebbe mettere sul piatto 50 mln

50 mln di euro. Questa l'offerta che l'Atletico Madrid avrebbe preparato per l'assalto a Vlahovic. Il calciatore della Fiorentina, accostato anche all'attacco dell'Inter per il post Lukaku, piace a Simeone e il club spagnolo farà molto sul serio per convincere i viola a lasciarlo andare.