GdS – Inter, sogno Vlahovic ma è fuori budget. “Offerto anche Sensi, no di Commisso”

Il sogno dell'Inter, per sostituire Lukaku, si chiama Dusan Vlahovic ma la Fiorentina, al momento, non pare orientata ad accettare la proposta dell'Inter. "I dirigenti nerazzurri hanno subito provato a contattare gli uomini di Rocco Commisso per provare ad acquistare il promettentissimo Vlahovic. Da settimane si parla di un interesse del club viola per il centrocampista interista Stefano Sensi: quindi un suo coinvolgimento nell’affare potrebbe aiutare i nerazzurri nell’assalto all’attaccante serbo. Ma neanche la disponibilità nerazzurra a cedere in prestito il talento azzurro è bastata a smuovere le acque a Firenze", spiega La Gazzetta dello Sport che indica in 60 mln la richiesta minima della Viola, tenendo conto della concorrenza del Tottenham. "Dalla Cina non sono giunti segnali su un cambio di strategia e senza aumenti di budget è impossibile immaginare un blitz su Vlahovic in quattro e quattr’otto"