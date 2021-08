Ma non era incedibile? Repubblica: “Il Tottenham piomba su Vlahovic”

Stando a quanto riporta La Repubblica il giocatore della Fiorentina, accostato all'Inter e poi considerato incedibile dai media, potrà sostituire Kane

Vlahovic, secondo il quotidiano La Repubblica, potrebbe finire al Tottenham. HarryKane ha annunciato che tornerà ad allenarsi, ma vuole trasferirsi al City. La società inglese ha acquistato per 118 mln Grealish ed è pronto a regalare anche il giocatore degli Spurs a Guardiola. Ieri l'allenatore ha detto che dopo quanto speso per Grealish, Messi non è un'opzione.