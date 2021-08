CdS – Fiorentina, piano per Vlahovic: c’è solo un modo per farlo saltare

Il giocatore piace anche all'Inter ma servirebbe un'offerta da capogiro per portarlo via a Commisso che ha anche imposto un limite di tempo

Difenderlo a tutti i costi. Commisso ha dato il mandato ai suoi dirigenti: vuole il rinnovo per Vlahovic."Esiste solo un modo (e non è detto al 100 per cento) per far saltare il piano che la Fiorentina ha bene in mente non da oggi sul conto del calciatore: l’offerta economica fuori da ogni logica e da ogni regola. Altrimenti, non c’è margine di dubbio su questo piano che il club viola sta cercando di concretizzare per proiettarlo poi nel futuro: ovvero, con la firma del rinnovo sul contratto del centravanti serbo in scadenza giugno 2023", così il Corriere dello Sport racconta quanto si sa nell'ambiente viola rispetto all'attaccante, una delle punte che secondo alcune indiscrezioni piacerebbe pure all'Inter.