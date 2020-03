In Francia – Inter, l’idea clamorosa di Wanda potrebbe davvero cambiare il futuro di Icardi

Un’ultima idea, per certi versi clamorosa, che potrebbe incidere anche sul futuro prossimo di Mauro Icardi. Le10sport fa il punto sul mercato che riguarda l’attaccante argentino di proprietà dell’Inter, attualmente in prestito al PSG e nel mirino della Juventus per la prossima stagione. Mentre Maurito non ha feeling con l’allenatore Tuchel (e con parte dello spogliatoio) e vorrebbe quindi cambiare aria, per tornare in Serie A A e vestirsi di bianconero, Wanda Nara, smentendo in parte le sue dichiarazioni, starebbe pensando di restare a Parigi.

Eh sì, perché secondo Le10sport la showgirl argentina, al netto delle difficoltà di fare da ‘pendolare’ tra la Francia e Milano, avrebbe stretto molte amicizie nella capitale transalpina (come dimostra l’ultimo video pubblicato sui social) e non sarebbe poi così scontenta di rimanere. Una ‘divergenza’ di vedute che potrebbe comunque rimescolare le carte sul futuro di Icardi. Perché al PSG c’è sempre un quinquennale da 10 milioni di euro a stagione che lo aspetta. E l’opinione di Wanda potrebbe giocare in favore di Leonardo…

(Fonte: le10sport.com)