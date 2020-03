VIDEO / Wanda-Icardi, ‘pazza’ serata con Navas. Lei lascia indizi? “A Parigi…”

Nelle scorse ore si sono diffuse insistenti voci, lanciate dall’autorevole quotidiano francese L’Equipe, su un presunto rapporto non proprio idilliaco tra Mauro Icardi e due assi dello spogliatoio del Paris Saint-Germain come Neymar e Mbappé. Di sicuro c’è che Maurito ha comunque stretto dei legami a Parigi. Con Keylor Navas, infatti, il rapporto è più che buono, tanto che l’attaccante di proprietà dell’Inter si ritrova spesso, in compagnia di Wanda, a trascorrere del tempo con l’ex portiere del Real Madrid e la moglie. E così è stato anche ieri, quando i quattro si sono lasciate andare a un divertimento sfrenato. A contorno del video pubblicato su Instagram, Wanda Nara ha scritto un commento che potrebbe anche nascondere, perché no, un indizio di mercato:

“Un prima e un dopo nella vita, dopo aver incontrato amici e persone come voi, l’umiltà e la generosità dei grandi dentro e fuori.. Amiamo moltissimo i nostri giorni a Parigi… mate, asados e famiglia“.

(Fonte: Profilo Instagram Wanda Nara)